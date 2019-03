[VIDÉO] La balnéothérapie pour chevaux arrive à Parigné-L’Évêque

Un spa, un tapis de course dans l'eau... Tout ça pour des chevaux ! La balnéothérapie équine reste rare mais certaines écuries l'utilisent de plus en plus. L'une d'elles vient d'ouvrir ce vendredi en Sarthe, à Parigné-L'Evêque.

Parigné-l'Évêque, France

Des installations dans un bâtiment flambant neuf : les chevaux de l'écurie MP Jump à Parigné-L’Évêque peuvent désormais profiter d'une structure de balnéothérapie. "On a un tapis de course pour qu'ils se chauffent et un autre dans lequel on fait monter de l'eau pour qu'ils se musclent", indique Mélanie Pinchault, la gérante de l'écurie. Les séances durent de 15 à 25 minutes selon l'état physique de l'animal :

Elle a également installé à côté un spa, avec une eau salée à bulles à 4 degrés. "C'est vraiment pour de la décontraction et régénérer les tissus quand il y a des plaies, précise-t-elle._On peut s'en servir après concours pour détoxifier les muscles_".

Prévenir les blessures et mieux les guérir

L'objectif est le même que pour une balnéothérapie à destination des cavaliers."S'il y a eu un saut un peu douloureux pendant un concours ou un entraînement, on met tout de suite le cheval dans le spa et ça permet d'anticiper la blessure", explique Mélanie Pinchault. En cas de blessure, cela permet aussi de réduire le temps de guérison : " on adapte les soins selon les protocoles vétérinaires, mais avec ces machines, on peut gagner un mois sur une convalescence d'un an".

Les quelques curieux venus assister à la démonstration comme Gérard, ancien jockey, le reconnaissent : "le tapis dans l'eau, c'est régulier donc c'est mieux pour le confort du cheval ! Le mien je l'emmenais dans le ruisseau, mais je ne pouvais pas le faire marcher donc ça ne provoquait pas ce système de massage".

"Ça me trottait dans la tête depuis un moment"

Un premier spa équin avait vu le jour en Sarthe en 2011, mais il est fermé temporairement. Pas de risque de concurrence selon Mélanie Pinchault : "l'hydrothérapie pour les chevaux se démocratise de plus en plus, mais on reste très peu en France". Elle compte sur ses contacts de cavaliers dans l'Essonne, où elle était auparavant, pour lancer son activité, mais aussi sur "les entraîneurs de trot et les cavaliers professionnels autour de chez nous".

Deux ans après l'ouverture de son écurie, "installer une balnéothérapie me trottait dans la tête", explique-t-elle. Elle a donc choisi d'investir dans ces machines qui coûtent au total "de 100 à 200.000 euros". "C'est un sacré coût mais ça reste rentabilisable", précise Mélanie Pinchault.