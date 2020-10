"La bamboche, c'est terminé", les mots du Préfet du Centre-Val de Loire sur le couvre-feu font le buzz

Invité dans le JT de France 3 Centre-Val de Loire le 22 octobre dernier, le Préfet de la Région, Pierre Pouëssel, a déclaré à propos du couvre-feu "qu'on ne fait plus la fête, la bamboche c'est terminé". Des propos qui font le buzz et qui amusent les réseaux sociaux ces derniers jours.

Pierre Pouëssel, préfet du Loiret et du Centre Val-de-Loire

Invité chez nos confrères de France 3 Centre-Val de Loire, dans le JT du jeudi 22 octobre dernier, Pierre Pouëssel le Préfet de la Région a eu cette petite phrase : "on ne fait plus la fête, la bamboche c'est terminé". Des propos qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux ces derniers jours et qui amusent beaucoup les internautes.

Nos confrères de France 3 Centre-Val de Loire ont isolé l'extrait sur leur compte Twitter et les réactions affluent sur le hashtag #TeamBamboche, né suite à cette déclaration.

Le terme "bamboche" utilisé par De Gaulle en 1965

Comme le rappelle Laurent Guimier, le directeur de l'information chez France Télévisions, la "bamboche" a déjà été évoquée dans un discours... du Général de Gaulle en décembre 1965. Il parlait alors de la France, en souhaitant "le progrès et non la pagaille" après les événements de mai 65 et comparait le pays à une ménagère qui ne veut pas que "son mari s'en aille bambocher de toute part" mais souhaite le progrès.

Grégoire Muller, le chef du service de médecine intensive et réanimation au Centre Hospitalier Régional d'Orléans, a lui aussi commenté les propos du Préfet :

Pierre Pouëssel était justement notre invité sur France Bleu Orléans, ce vendredi matin, pour dialoguer avec les auditeurs et répondre à leurs questions mais il n'est pas revenu sur la "bamboche" à l'antenne. Un internaute avait tout de même posé la question : "la bamboche est-elle vraiment terminée ?"

Un compte parodique sur les réseaux sociaux

Un compte parodique a même été créé sur Twitter suite aux propos du Préfet.