La barre des 100.000€, pour participer à la rénovation du mammouth de Durfort, allègrement franchie

Lancée il y a trois semaines par le muséum d'histoire naturelle via la plateforme Ulule, la barre des 100.000 € a été largement dépassée. Une somme qui s’ajoutera aux 300.000€ nécessaires pour restaurer le mammouth de Durfort, l'un des plus grands mammouths du monde exposé. Une fierté locale.

La barre des 100.000€ allègrement franchie pour rénover LE mammouth de Durfort. Prècisèment 101.457 € venus de 1.311 donateurs ce jeudi après-midi. Une somme collectée en moins de 3 semaines sur la plateforme de financement participatif Ulule. Un mammouth découvert dans les Cévennes à Durfort à la fin du XIX siècle. Un squelette de 4 m de haut pour 7 m de long mis au jour dans un trou d'eau à l'entrée du village et par la suite exposé à Paris en 1898. C'est le muséum d'histoire naturelle qui a lancé cette collecte pour rénover LE mammouth de Durfort.

Une véritable fierté locale.

Durfort, ses 700 habitants et son mammouth découvert par hasard par deux cantonniers en 1869 et pièce maîtresse du muséum depuis 122 ans. Dans les Cévennes, une simple plaque à la peinture passée, une route du mammouth qui traverse le village, rien de plus pour l'un des plus grands mammouths exposé dans le monde. Mais l'Elephas Meridionalis habite toute les mémoires.

Nicolas Spiegel et Robert Condomines, maire de Durfort (Gard)

J'ai parrainé un os, l'antérieur gauche

Pour les donateurs les plus rapides, il y a avait la possibilité de parrainer un os et de voir son nom gravé dessus, (ce n'est plus possible désormais), Elisabeth, durfortoise et passionnée de cette gloire locale est une de ces privilégiées. "Je ne l'ai pas fait pour voir mon nom inscrit mais pour le mammouth, je suis fière d'avoir participé à cette collecte". Une collecte qui a réveillé bien des souvenirs.

Une collecte de fonds foudroyante de rapidité

400.000 euros au total pour rénover un mammouth vieux de 2M d'années mais dont l’ossature fortement dégradée avec des os fissurés requiert des soins urgents. Un an de travaux. A Durfort on compte bien surfer sur cette mémoire rénovée et travailler à rendre le lieu de la découverte encore plus visible.

