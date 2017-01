Des lycéens écrivent à François Hollande pour défendre la "chocolatine"

Le débat ne sera sans doute jamais tranché : faut-il dire "chocolatine" ou "pain au chocolat" ? Six lycéens viennent d'adresser une lettre à François Hollande pour faire reconnaître "chocolatine" et l'inscrire dans tous les dictionnaires français.

L'affaire est très sérieuse : six lycéens de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, ont adressé à François Hollande une lettre pour lui demander d'intégrer le mot "chocolatine" dans tous les dictionnaires français. En tant que protecteur de l'Académie française, le Président de la République pourrait transmettre la requête des lycéens sudistes à l'institution garante de la langue française. "La chocolatine fait partie de notre vie", racontent les jeunes Montalbanais à La Dépêche du Midi.

Pour l'instant, seuls le Larousse et le Petit Robert référencent la chocolatine, depuis 2011. Les autres éditeurs de dictionnaires et l'Académie française boudent l'expression, lui préférant le "pain au chocolat", dégusté par le reste de la France : le Nord et le Sud-Est. Pourtant, auprès des Landais, le choix du mot est une évidence.

A Mont-de-Marsan, vous ne trouverez que des chocolatines © Radio France - Lisa Melia

Question de justice

"Un pain au chocolat, c'est du pain avec du chocolat. Une chocolatine, c'est du chocolat dans de la pâte feuilletée. C'est ça que vous achetez dans une boulangerie." L'analyse, tranchée, est signée David Fourcade, le patron de la boulangerie Fourcade, à Mont-de-Marsan. "En trente ans de métier, je n'ai jamais entendu autre chose que chocolatine."

Dans les rues de la préfecture landaise, aucun avis ne diverge. "Je suis contre la chocolatine", assène Vincent, 18 ans. Quand on lui oppose que la majorité des Français dit "pain au chocolat", il répond, avec un sourire : "ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux qu'ils ont raison ! Ce débat est amusant, c'est de bonne guerre que chacun défende ses expressions régionales, mais "chocolatine" devrait se trouver dans le dictionnaire." Question de justice.

Seize millions d'amateurs de chocolatines

"Je viens de Reims, je vis dans les Landes depuis deux ans et demi. Maintenant, je demande une chocolatine", concède David, ex-partisan du pain au chocolat, désormais acquis à la cause de la chocolatine. Les non-Landais croisés dans les rues de Mont-de-Marsan ont tous cédé à l'expression, soit par conviction, soit pour acheter la paix sociale lorsqu’ils se rendent à la boulangerie.

Car il s'agit presque d'un combat. Sudistes et Nordistes se taquinent régulièrement à propos du terme adéquat pour désigner cette viennoiserie. "Nous savons que notre requête peut paraître dérisoire face aux autres problèmes auxquels vous êtes confrontés", écrivent les lycéens dans leur missive à François Hollande, mais ils espèrent que le président aidera à trancher le débat et à faire entrer la chocolatine à l'Académie française.

Selon eux, entre le Sud-Ouest de la France et le Québec, ce sont au moins seize millions de personnes qui utilisent l'expression quotidiennement.

