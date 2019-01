Flandre : la Bataille des clochers, "Intervilles" du Nord, débutera en avril

A partir d'avril et jusqu'en juillet 2019, une cinquantaine de communes vont se défier à Eecke (Nord) dans des épreuves sportives et intellectuelles. Cet audacieux projet intitulé la Bataille des clochers s'inspire du célèbre jeu télévisé "Intervilles", créé par Guy Lux.

Eecke, France

La Bataille des clochers débutera en avril à Eecke près d'Hazebrouck, sur le terrain de l'estaminet Welkom Huis, dont Freddy Bodele est le patron. Il aime tellement l'émission culte "Intervilles", qu'il regarde depuis des années, qu'il a imaginé une version du jeu encore plus audacieuse. "Je retourne à ma petite enfance, sourit Freddy. J'ai dix ans !"

Une cinquantaine de communes vont s'affronter pendant sept week-ends, entre avril et juillet 2019, sur les trois hectares de Freddy. La finale sera disputée en septembre entre tous les participants pour tenter de remporter le clocher d'or, trophée en cours de réalisation chez un artiste. Mais encore faut-il arriver au bout de toutes les épreuves, sportives et intellectuelles.

Certaines ressembleront au jeu télé - il devrait y avoir un mur - d'autres seront plus contemporaines. Une sorte d'escape game, jeu d'enquête et de déduction où il faut résoudre une énigme, est prévu. Des épreuves gardées pour la plupart secrètes et imaginées notamment par Gauthier Vancayzeele de l'agence Flandr'Events. On sait en tout cas qu'elles permettront d'inclure les plus jeunes comme les plus vieux, pour recréer l'aspect intergénérationnel du jeu télévisé.

J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques maires du coin et ils sont déjà focalisés sur le trophée" - Gauthier Vancayzeele

Les inscriptions ouvriront dans les prochaines semaines sur le site de Darkap Production, société locale chargée de la logistique et de la communication de l'événement mais certaines équipes très motivées sont déjà préconstituées. Les organisateurs ont déjà convaincu plus de vingt communes de participer. "Et en voiture Simone", conclut Freddy.