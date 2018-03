Loudéac, France

Cette belle action des gendarmes de Loudéac dans les Côtes d'Armor. L'histoire commence mardi matin vers 3h. Un père de famille vivant seul avec sa petite fille de 5 ans ne se sent pas bien. Il se rend alors seul aux urgences de Pontivy. Mais comme sa prise en charge prend du temps, il s'inquiète pour son enfant. L'homme appelle alors les gendarmes du Morbihan et leur donne les clés de son appartement. Ces derniers passent les clés aux gendarmes de Loudéac qui partent chercher la fillette. Cette dernier encore en pyjama ouvre aux gendarmes et se laisse conduire au chevet de son père.

Une belle histoire racontée par le gendarme Brian Pecqueur :