Roissy-en-France, France

La mobilisation des bénévoles et des amis des animaux a fini par payer. Cela faisait huit jours qu'Amélia, une jeune anglaise de 22 ans, dormait à l'aéroport, sans argent, sans manger, pour essayer de retrouver sa chienne, Marlin, échappée lors d'une escale à Roissy.

Il faut dire que cette chienne, "mon bébé" comme elle l'appelle, a une histoire extraordinaire. La chienne, destinée à être mangée est restée deux ans, attachée et frappée jusqu'à en tomber malade. C'est alors que son maître l'abandonne et qu'Amélia la prend en charge. Toutes les économies de la jeune femme partent dans les papiers et les formalités nécessaires pour ramener l'animal en Angleterre. Mais c'est lors de son voyage de retour du Viet-Nam, en escale à l'aéroport de Roissy, que Marlin s'échappe. Huit jours d'errance autour de l'aéroport.

L'histoire d'Amélia émeut les personnels de l'aéroport, les associations amies des animaux. Finalement, mercredi soir, la maîtresse et la chienne se retrouvent après une traque de plusieurs jours.

Quand elle a vu Amélia, la chienne s'est mise sur le dos, on pleurait tous

L'histoire a vite fait le tour des réseaux sociaux. C'est d'ailleurs par Facebook, que le signalement de la chienne est transmis. Un monsieur l'a aperçue à proximité de l'aéroport. Les agents, spécialisés dans les animaux perdus, embarquent Amélia dans une voiture et arrivent sur la zone indiquée. "Amélia s'est mise à ramper dans les bosquets, raconte Christine, l'une des agents de Roissy, pour approcher sa chienne qui était très craintive. Mais quand elle a reconnu sa maîtresse, elle s'est mise sur le dos. On pleurait tous. C'était super."

Ce jeudi soir, les parents d'Amélia viennent chercher leur fille et sa chienne.