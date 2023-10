La belle histoire du jour : France Bleu Champagne-Ardenne est écoutée, même en Finlande !

La radio est un média qui rassemble les gens, ce n'est pas un secret.

ⓘ Publicité

Chaque station du réseau des 44 locales France Bleu opère sur une zone bien délimitée, et France Bleu Champagne-Ardenne n'échappe pas à la règle, bien évidemment.

Nous recevons régulièrement des messages de nos auditeurs, qu'ils viennent de Reims, Muizon, Épernay ou même Troyes. Mais la surprise a été totale lorsque, récemment, nous avons reçu le message, en français qui plus est, d'un auditeur finlandais résidant dans le petit village de Veikkola.

Le mail d'un auditeur finlandais © Radio France

Cet auditeur explique qu'il nous écoute et apprécie les émissions proposées par France Bleu Champagne-Ardenne, tout en ne pouvant malgré tout capter notre radio que quelques jours dans l'année. En lisant son mail, on comprend rapidement que cet auditeur est à la fois technophile et amateur de radio.

Ce message, très touchant, a évidemment reçu une réponse de la part de notre directeur. Ce dernier lui a confirmé qu'il était bien parvenu à capter.

L'auditeur, passionné de radio, a effectué des recherches et il semble probable que la propagation sporadique des ondes radio soit en cause et affecte la diffusion normale de nos émissions en Finlande.

En tout cas, quelle que soit la cause, l'histoire est belle et la morale de cette histoire tient en quelques mots : rassembler les gens autour de moments.

C'est d'autant plus valorisant et inspirant que, depuis la réception des messages de cet auditeur passionné de radio, nous avons reçu un nouveau témoignage d'un auditeur de Tohmajärvi, en... Finlande, là aussi !

Merci à tous les auditeurs de France Bleu, qu'ils soient de Reims, Chouilly, Épernay ou... Veikkola !