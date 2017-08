La belle initiative du père d'un jeune autiste fait le buzz sur les réseaux sociaux

Le père du petit Kévin, bientôt onze ans, voulait lui faire une surprise pour son anniversaire. Il a posté un message sur les réseaux sociaux pour demander aux internautes de lui envoyer des lettres par la poste, une demande qui fait le buzz. Laurent, le papa, ne s'y attendait pas.

Dimanche, Laurent, le père de Kévin, diagnostiqué autiste depuis ses 18 mois, poste un message sur la page facebook de son association. Son fils, qui va fêter ses 11 ans le 17 août, va passer son anniversaire seul, sans copains, et son papa demande aux internautes de lui envoyer une petite lettre par la poste.

Une jeune lycéenne tombe sur le message et, avec l'accord du père, décide de le partager sur twitter. Un post qui devient rapidement viral puisqu'en 24 heures, le tweet est repris par plus de 15 000 personnnes.

Le tweet de la jeune lycéenne de 17 ans a été repris par plus de 15 000 personnes au bout de 24h. - Capture d'écran twitter

"Je ne connais pas du tout la famille, je suis tombé dessus par hasard. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça prenne autant d'ampleur : je n'ai pas compté, mais il y a au moins cinquante ou soixante personnes qui ont dit qu'elles allaient envoyer du courrier ou le faire", explique Lucie, 17 ans.

Le papa, très surpris, ne s'attendait pas du tout à un tel engouement autour de son initiative : "Aujourd'hui, ça n'arrête pas, on reçoit des coups de fils de tout le monde. Je ne pensais pas que ça prenne de telles proportions, ça fait chaud au cœur. Il y a une dizaine de lettres qui est déjà arrivée et on en attend encore beaucoup. Ça vient d'un peu partout, on a des gens de l'Île Maurice, du Portugal, d'Espagne qui nous ont écrit. Je pense que le facteur va avoir un peu de travail les jours prochains !"

Sur la table de la salle à manger, les premiers courriers arrivés ont été déposés. © Radio France - Paul Bohec

Dessins, livres, jeux... et même des maillots et des écharpes de foot, Kévin s'apprête à être sacrément gâté. "Je voulais vraiment faire plaisir à mon fils. C'est rare qu'on arrive à organiser des anniversaires avec ses amis, ça n'est arrivé qu'une seule fois... et depuis plus rien du tout. Donc ce n'est pas facile à vivre pour lui...", souligne le papa qui espère même secrètement une réponse du club de l'Olympique de Marseille dont le petit garçon est un grand fan.

