LA BELLE INITIATIVE - Tous les soirs, à Belfort, il donne un concert à ses fenêtres

Vous faites certainement partis de ces nombreux français, qui tous les soirs, se donnent rendez-vous à leurs fenêtres pour applaudir, soutenir et rendre hommage à tous les héros qui font face au Covid-19.

Rue de Brasse, à Belfort, c'est aussi le cas de Philippe GARCIA. Mais lui n'est pas là pour applaudir. Musicien de métier, il a décidé, chaque soir, de donner un concert.

Sensible à la crise sanitaire que nous traversons, Philippe GARCIA a souhaité, à son niveau, "contribuer et faire quelque chose pour tous ces gens qui sont malades, qui aident, et pour tous ceux qui sont dans la rue.". Il revient pour nous sur ses motivations.

J'ai commencé par jouer les "Avé Maria" parce que je trouvais que ça allait vraiment bien dans le contexte. Et après, je me suis dit : "Je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer.".

Musicien "de bals", mais aussi professeur de musique classique et tromboniste dans l'Orchestre Victor-Hugo Franche-Comté notamment, Philippe GARCIA propose, chaque soir, un large répertoire. De l'Avé Maria en passant par Bella Ciao, il nous explique d'où lui vient l'inspiration.

Bien qu'il propose un répertoire riche, impossible pour nous de connaitre les prochains titres que proposera Philippe GARCIA. Tout se décide le matin-même. Le belfortain nous confie qu'il "réfléchit au jour le jour. C'est plutôt une surprise, un mystère."

Plus les soirs passent, et plus ils sont nombreux, rue de Brasse à Belfort, à écouter, et à assister au concert de Philippe GARCIA. Surpris de son succès, le musicien nous livre ses impressions.

Je ne le fais pas pour moi, je ne le fais pas pour la gloriole. Mais je le fais vraiment pour ceux qui en ont besoin.

Je jouais 5 minutes parce que je me disais "c'est suffisant". Mais maintenant, ils en redemandent plus. Ils veulent que je joue un peu plus. Je vais réfléchir pour jouer plus longtemps maintenant.

Philippe GARCIA est également professeur de musique. Quotidiennement, en plus de préparer son concert du soir, il continue de donner ses cours par Internet. Une façon de garder le lien avec ses élèves.

C'est très important ! Il ne faut pas perdre le lien justement avec eux. Ce confinement risque de durer un petit peu encore, et on a quand même l'objectif des examens.

Et puis, finalement, le temps "libre" qui s'offre à nous pendant ce confinement, c'est un temps qui permet à Philippe GARCIA de composer, et imaginer plein de projets ! Voilà un confinement positif !