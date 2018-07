Mots d'amour, carte postale pour papy et mamie ou rouleau de papier toilette... Depuis 6 ans, la bibliothèque de Beaune récupère tous les marque-page oubliés dans les livres qu'elle prête, et elle les expose depuis le 21 juillet.

Beaune, France

"Je t'aime Moumoune adorée <3", les petits mots d'amour griffonnés sur un papier trouvé par hasard sont les plus courants, "on sent que ce sont beaucoup de Maman qui gardent tout ce que font leurs enfants", s'attendrit Mathias Parais. C'est lui qui a commencé à lancer la collecte il y a six ans à la bibliothèque de Beaune.

Thread « Petits bouts de vies retrouvés dans les livres » 📚.

Depuis 6 ans nous collectionnons les marques-pages oubliés par nos lecteurs, voici une sélection des plus savoureux que nous exposons actuellement. On commence avec cette déclaration d’amour toute mignonne 😊 pic.twitter.com/jJu8JKezaG — Bibliothèque de Beaune (@BibBeaune) July 24, 2018

"Un de mes préférés est un petit post-it retrouvé sur une bande dessinée, je pense que le monsieur avait du s'endormir le livre sur le ventre et sa femme lui a laissé en partant « pendant que tu ronfles je vais me promener, bisous »". Des tranches de vie c'est ce qui le touche dans ces petits souvenirs, qu'il n'a jamais pu se résoudre à jeter.

"Le but c'est aussi que les gens viennent les récupérer, confie-t-il, dès le premier jour de l'exposition je vois une dame et je lui dit : « mais ! C'est vous là sur la photo » et elle m'a répondu « je ne l'a connais pas cette photo ça doit être ma sœur qui l'a laissé dans un livre ! ».

Des photos de famille qui datent parfois un peu. © Radio France - Lila Lefebvre

"Ça nous touche parce qu'on a accès à des petits moments de la vie des gens. C'est agréable d'avoir ce contact là , c'est moins administratif que la carte de bibliothèque où les lettres de rappelle", conclut en riant Anaïs Gros, la responsable de la bibliothèque de Beaune.

Si vous avez des marque-pages à trouver ou juste envie de voir tous ces petits souvenirs, la bibliothèque reste ouverte tout l'été du mardi au samedi entre 10h00 et 18h00 avec une pause méridienne de 13h00 à 14h00.