La bibliothèque du Mayennais Maurice Houdayer : un trésor du livre illustré mis aux enchères à Paris

La Maison Artcurial, à Paris, met aux enchères ce mardi la première partie de la Bibliothèque du Mayennais Maurice Houdayer. Ancien sportif, champion d'aviron dans les années 50, et passionné de littérature autant que de reliures, sa fabuleuse collection personnelle comprend 1.800 ouvrages.

L'incroyable et spectaculaire bibliothèque de Maurice Houdayer, champion d'aviron mayennais dans les années 50, une participation aux Jeux Olympiques, mort l'an dernier à l'âge de 89 ans. Connu pour ses talents sportifs, il avait aussi une passion pour les livres et la reliure. Il a rassemblé pendant des années le meilleur du livre illustré et de la reliure d'art. Un trésor.

Une partie de sa bibliothèque est mise aux enchères ce mardi, ça se passe à la Maison Artcurial à Paris. Des amateurs européens, américains et asiatiques vont s'y précipiter. Frédéric Harnisch, le responsable de la vente, est impressionné par la collection de Maurice Houdayer : "je connaissais la librairie Privat boulevard Haussmann, il en fut le propriétaire, qui n'existe plus aujourd'hui. Je ne connaissais pas son activité de bibliophile et de mécène du côté de la reliure, j'ai découvert ça en travaillant sur la vente, ni d'ailleurs son passé de sportif".

Les trésors de la bibliothèque de Maurice Houdayer

Sa bibliothèque fera l’objet de trois ventes chez Artcurial au cours de l’année. La première vente, celle du ce 9 mars, mettra à l’honneur la littérature moderne couvrant les XXe et XXIe siècles. Pièce maîtresse de ce premier volet, Le Bestiaire ou cortège d’Orphée de Guillaume Apollinaire, est le premier livre illustré par Raoul Dufy et aussi le premier recueil de poésies publié par Apollinaire. Ce lot est estimé entre 30.000 et 40.000 €.

Parmi les autres ouvrages marquants de cette vente, citons le Buffon illustré par Picasso (1942), Hugnet, Non vouloir, illustré par Picasso (Paris, 1942), relié par Leroux, les Fables de La Fontaine, illustrées par Chagall (1952), reliées par Monique Mathieu, un ensemble de 14 projets de maquettes de reliures de Rose Adler, l’ouvrage Pop-Art de Wallasse Ting, One cent life (1964), relié par Monique Mathieu.