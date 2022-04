La blague d'une boulangère originaire des Hautes-Pyrénées : la chocolatine à 1,05€, le pain au chocolat à 5€

Une boulangère originaire des Hautes-Pyrénées, de Trie-sur-Baïse, fait de l'humour sur la chocolatine. Myriam Gudin est installée depuis 10 ans avec son compagnon dans les Deux-Sèvres à Loretz-d'Argenton. Dans cette région où tout le monde dit "pain au chocolat", elle a fait une blague. Sur une étiquette, elle a écrit les prix : 1,05€ pour la chocolatine et 5€ le pain au chocolat. Une blague qui a beaucoup de succès.

"C'est un petit village, une ambiance très familiale, raconte Myriam Gudin en riant. On aime beaucoup se taquiner. Pour mes petits réfractaires, je me suis dit que j'allais les avoir. J'ai fait une étiquette "chocolatine 1,05€". Quand ce sont les clients habituels, quand ils me demandent un pain au chocolat, je sors l'étiquette "pain au chocolat 5€" [...]. Ici c'est un bastion des Hautes-Pyrénées. [...] Je donne le pain au chocolat mais je précise que c'est une chocolatine parce que c'est meilleur, c'est tellement plus joli, tellement plus poétique."