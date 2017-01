La blague de Laurent Gerra sur Laval

Dans sa parodie des voeux présidentiels, l'imitateur a évoqué la ville de Laval en faisant référence à l'un des hommes les plus influents du régime de Vichy.

Le 31 décembre dernier, c'est la tradition, le Président de la République, François Hollande, présente ses voeux aux Français. Laurent Gerra a profité de cet instant solennel pour imiter le chef de l'Etat. Il faut reconnaître que l'humoriste "tient" bien le personnage. Très vite dans le sketch, vu des centaines de milliers de fois sur YouTube, Gerra-Hollande évoque la réforme territoriale et c'est là que la ville de Laval et le département de la Mayenne sont cités : "je veux regrouper les départements. L'Allier avec la Mayenne comme ça Vichy retrouvera Laval". Pierre Laval fut le bras droit du Maréchal Pétain pendant la seconde Guerre Mondiale et le principal architecte de la politique de collaboration avec Hitler. Vous pouvez voir cet extrait ci-dessous, 1 minute et 35 secondes après le démarrage de la vidéo :

Cette blague a fait réagir quelques internautes ironiques : "Vichy et Laval, c'est du haut niveau", "c'est du réchauffé, il n'a pas changé son texte depuis 2013" par exemple. Il y a aussi beaucoup de commentaires pour saluer la performance de Laurent Gerra. Aux gens de Laval de juger désormais !