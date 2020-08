La Boissière-du-Doré : le zoo recherche son perroquet

Le zoo de la Boissière-du-Doré lance un appel pour retrouver un ara qui a disparu hier pendant le spectacle d'oiseaux en vol libre. "Les conditions météos étaient parfaites avec très peu de vent mais avec des courants ascendants" raconte Sébastien Laurent, le directeur du zoo, "Trois oiseaux sont montés plus haut que d'habitude et on les a perdus de vue". Les fauconniers en ont retrouvé deux à proximité du zoo, mais pas de trace du troisième.

Un ara "militaire"

Les aras militaires sont des perroquets qui font 60 à 80 cms, verts avec la tête rouge et le bout des ailes bleues. Le ara qui a disparu n'est pas équipé de balise GPS. Il y a 2 ans, le zoo avait retrouvé un perroquet près d'Angers chez une dame qui donnait à boire à son chien et l'oiseau qui avait soif était descendu au sol.