La bombe anglaise de Royan neutralisée, les 700 habitants évacués de retour chez eux

Il régnait une drôle d'ambiance ce vendredi 4 février à Royan. Toute une partie du centre-ville était complètement déserte. Près de 700 personnes ont été évacuées entre 8h30 et 13h le temps de neutraliser cette fameuse bombe anglaise, trouvée sur un chantier rue du Général Leclerc la semaine dernière. Tout un quartier barricadé donc, une fois les Royannais évacués, impossible de pénétrer le périmètre, complètement "sanctuarisé" dixit l'adjoint à la sécurité. Ceux qui le souhaitaient pouvaient passer la matinée au gymnase de Cordouan, près de 70 personnes s'y sont rendues. A la mairie, toute une salle située près du jardin a été transformée en PC commandement. A l'intérieur, gendarmes, policiers, élus, tous mobilisés sur l'opération dès 6h le matin.

Près de 70 habitants se sont rendus au gymnase Cordouan, réquisitionnés et ont fait des jeux de société en attendant que leur quartier soit sécurisé. © Radio France - Lise Dussaut

Une partie de scrabble ou d'échecs pour patienter

De leur côté, les habitants n'étaient pas vraiment surpris et ont pris les choses du bon côté. Ils ont mis le réveil suffisamment tôt pour partir au moment demandé. Ceux qui ont choisi de passer la matinée au gymnase, essentiellement des personnes âgées, y ont même trouvé un bon côté. Comme cette habitante qui s'est fait une nouvelle copine, elle a sympathisé avec une voisine, qui habite à deux pas de chez elle et qu'elle ne connaissait pas. _"_On n'aura pas le temps de finir notre scrabble, regrette la retraitée. J'étais en train de gagner..." Quelques tables plus loin, deux autres femmes sont elles plongées dans leur partie d'échecs. D'autres font des jeux de société, ou discutent. Une autre avait pris son sac pour partir au sport, "mais finalement j'ai fait plein de rencontres, je n'ai pas vu le temps passer, et je ne suis pas allée au sport !" La mairie avait bien fait les choses, avec un petit-déjeuner à l'arrivée, et un panier-repas à midi.

Elle a été gentille, dans le dialogue

Pendant ce temps-là, sur site, il y avait un petit peu plus de pression. Les démineurs ont procédé à la neutralisation de la bombe. "Tout s'est bien passé, raconte Claude Clarès, le chef du centre interdépartemental de déminage de La Rochelle, dépêché pour l'occasion. Elle a été coopérative, s'est laissée faire, _elle a respiré un petit peu quand on l'a démontée_. Elle a été gentille avec nous. On a pu faire la partie la plus difficile sans encombre, c'est-à-dire qu'on a enlevé le dispositif d'amorçage et qu'on l'a détruit sur place." Peut-être l'une des deux détonations qu'ont pu entendre certains Royannais. La "bête" contenait quand même 107 kg de "matière active", c'est-à-dire d'explosifs à l'intérieur, une équivalence TNT d'environ 128 kilos.

Un poste de commandement a été installé dans l'une des salles de la mairie. Très peu de bruits, des cartes sur tous les murs, comme dans un film. © Radio France - Lise Dussaut

La "bête" qui a ensuite été transportée dans un camion. Dans l'après-midi, l'équipe de démineurs de La Rochelle devait l'emmener dans la carrière de Grézac, pas très loin de Royan, pour la faire exploser, "comme elle aurait dû le faire en 1945, sans aucun danger. On va l'enfouir sous cinq mètres de terre avant l'étape finale", rajoute le chef des démineurs rochelais.

Passée cette étape, l'adjoint à la sécurité de la mairie de Royan, Philippe Cussac, a pu souffler un grand coup, mobilisé depuis plusieurs jours sur le dossier. Pour sécuriser le périmètre de 300 mètres, une demi-compagnie de CRS est d'ailleurs venue en renfort spécialement de Perpignan.

Malgré l'envergure de l'opération, lui aussi gardait les pieds sur Terre, et les cours d'Histoire bien en mémoire : "Le 5 janvier 1945, les avions Lancaster ont largué environ 1500 tonnes de bombes. Par principe et statistiquement, il y en a environ 10% qui n'ont pas explosé. Don 10% de 1500, on doit avoir encore pas mal de bombes ici à Royan. On risque d'en retrouver sur des chantiers importants." La dernière trouvaille c'était il y a deux ans et demi, sur la plage de Foncillon.