La boucherie "Maison Laurent" lance des rillettes au CBD, à Mézières-sur-Ponthouin

On connaissait les infusions et les huiles au CBD, voilà maintenant les rillettes ! Un concept que Thomas et Amandine Laurent ont lancé puis commercialisé ce jeudi 24 novembre dans leur boucherie-charcuterie "Maison Laurent" à Mézières-sur-Ponthouin, une commune d'environ 700 habitants au nord du Mans. Le CBD ou cannabidiol, c'est une substance légale, issue du chanvre. Un dérivé du cannabis, mais sans les effets psychotropes. De nombreuses boutiques spécialisées ont ouvert ces dernières années au Mans .

ⓘ Publicité

"On ne vend pas du cannabis, juste des rillettes", se défend Thomas Laurent. Certains de ses clients lui ont lâché quelques remarques en réaction à la vente de cette nouvelle recette. "C'est pour ceux qui sont malades, qui ont des rhumatismes, ça les calme un peu. Je pense que Mr Laurent va être surveillé, maintenant il va vendre de la drogue", a notamment envoyé André, après avoir acheté deux morceaux de viande.

"C'est juste une herbe, comme de l'herbe de Provence, mais les gens ont l'image de la drogue quand on parle de CBD et c'est dommage...", se désole le gérant de la boucherie-charcuterie, ouverte il y a deux ans. "C'était vraiment un petit coup de pub pour attirer une nouvelle clientèle, pas pour se donner une mauvaise image. C'est vraiment une innovation", poursuit-il.

5,95 euros le pot de 250 grammes

L'idée, c'est simplement d'apporter du neuf sur ses étales, avec un produit en vogue. C'est d'ailleurs la même recette de base que ses rillettes classiques. "On rajoute dedans du CBD pour donner un petit goût herbacé au rillettes. Ça change un peu le goût, mais on garde toujours le goût de la rillette. C'est vraiment une petite touche en plus", explique Thomas Laurent, qui voulait initialement inclure le CBD dans ses chipolatas. "Quand j'ai eu cette idée, on sortait déjà de l'été, ce n'était plus la saison, d'où les rillettes. Si ça marche bien, on verra pour les chipo l'été prochain", annonce-t-il.

"On vise une nouvelle clientèle, un public plus jeune, qui n'ose pas forcément venir et leur faire découvrir notre boucherie", affirme Amandine Laurent, qui donne ses conseils pour consommer ces rillettes : " C'est un produit ludique pour partager entre amis le week end. Un petit moment sympa à l'apéro par exemple."

Un pot de 250 grammes coûte 5,95 euros, c'est deux euros plus cher qu'un pot de rillettes classiques, parce qu'il faut payer l'herbe de CBD, un produit relativement coûteux. La Maison Laurent se fournit en CBD dans la boutique spécialisée du Mans "Sa Tea Va", récemment relaxée par la cour d'appel d'Angers, dans l'affaire de fermeture administrative en 2019 pour un taux de THC trop élevé dans ses produits .