Une bouée de 6 mètres de long s'échoue aux Sables d'Olonne

La bouée "Nouch Nord" qui balise l'entrée du port des Sables d'Olonne, en Vendée, s'est échouée sur la plage des Présidents à cause de la houle, ce samedi 13 mars au petit matin.

Drôle de découverte ce samedi 13 mars aux Sables d'Olonne. Une énorme bouée jaune s'est échouée contre un rocher sur la plage des Présidents. Il s'agit de la bouée "Nouch Nord" qui balise l'entrée du port vendéen. Ses dimensions sont impressionnantes : six mètres de long, plus d'un mètre de diamètre et un poids de 2.5 tonnes.

Elle s'est décrochée à cause de la forte houle dans l'océan, précise Atlantique Scaphandre, en charge des opérations de sécurisation.