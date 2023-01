La boulangerie de Larressore rouvre grâce à l'élan de solidarité, "je suis pressée de les revoir"

"C'est le gros point positif du début 2023 : on va pouvoir rouvrir !" L'année commence bien pour Agathe Etchartberry, son compagnon et son beau-frère, tous trois co-gérants de la boulangerie-pâtisserie Gox'ogi à Larressore. À l'heure où certains de leurs confrères s'alarment de la flambée de leur coûts de production, eux se réjouissent simplement de reprendre leur activité après 6 semaines d'arrêt forcé. Le laboratoire, situé à l'arrière de la boutique, a été détruit par les flammes , le 21 novembre au petit matin, suite à l'auto-combustion de la farine accumulée et coincée depuis de très longues années derrière un meuble. Un mois et demi après, le magasin peut enfin lever le rideau ce jeudi grâce à l'élan de solidarité des habitants du village et de confrères.

Le laboratoire de la boulangerie Gox'Ogi a été détruit par un incendie le 21 novembre © Radio France - Thibault Vincent

10.000 euros de dons

"Je suis pressée de revoir mes petits clients" , reconnait Agathe qui s'occupe de la vente et commençait à trouver le temps long. Elle n'est pas la seule. "Je ne peux pas faire mes courses sans croiser quelqu'un qui me demande quand on va rouvrir." La fermeture de l'unique officine de boulangerie à Larressore a obligé les habitants à se réorganiser et acheter ailleurs, parfois en supermarché ou en surgelé. Pour les plus anciens, les plus isolés, c'était aussi la privation d'un rare contact social. Et pour le village, une animation en moins : "notre voisine, la coiffeuse, nous dit systématiquement que c'est très très calme sans la boulangerie et qu'elle a hâte qu'on revienne et ses clients lui disent également."

L'ampleur de l'élan de solidarité qui a suivi l'incendie suffit à mesurer l'importance de ce commerce pour le village. Très vite mise en place par une voisine, une cagnotte en ligne a permis de récolter 4.300 euros. La mairie a également ouvert une urne pour recueillir des dons. Au total ce sont près de 10.000 euros qui ont été collectés. Une somme qui a permis aux gérants de racheter de l'équipement et de pouvoir relancer une activité partielle grâce aux anciens propriétaires de la boulangerie. Les frères Sansoucy possèdent un atelier de confection, un peu plus loin dans la zone Pelen Borda, dans lequel ils créent du pain et de la pâtisserie en bio pour les vendre sur les marchés. Ils ont proposé à leurs anciens salariés de leur prêter l'installation, les après-midi, afin de leur permettre de cuire du pain et confectionner de la pâtisserie.

3 salariés restent sur le carreau

La reprise d'activité n'est encore que partielle, mais elle était déterminante en cette période cruciale pour les boulangeries-pâtisseries. C'est en effet à Noël avec les bûches et en janvier, grâce aux galettes et brioches des rois qu'elles font, en général, leurs plus gros chiffres d'affaires. "On a loupé la première partie, on espère se rattraper un peu sur la seconde même si on ne pourra produire les quantités habituelles", annonce Agathe qui espère surtout un retour massif de la clientèle.

La reprise totale de l'activité, elle, devra encore attendre de longs mois. Des expertises sont encore en cours pour déterminer la gravité des dégâts de l'incendie sur la structure du bâtiment du laboratoire. Les gérants devraient être fixés le mois prochain. Mais ils savent déjà qu'il faudra tout reconstruire et rééquiper. Ils espèrent pouvoir bénéficier du nouvel outil pour Noël 2023. En attendant, 3 salariés restent sur le carreau : une vendeuse dont le CDD qui se termine fin janvier ne pourra être renouvelé, une pâtissière qui va rester en chômage partiel pour le moment et un apprenti pâtissier obligé de chercher un autre employeur. En revanche, les 3 livreurs qui assurent les tournées dans les villages alentours ont pu reprendre leur activité dès la mi-décembre grâce à d'autres boulangers qui ont accepté de produire le pain nécessaire.