Calais, France

Vous en aviez sûrement entendu parler, fin septembre : les tee-shirts "Je coûte un pognon de dingue" ou "Gaulois réfractaire", et les tasses estampillées "Le jour ou tu veux faire la révolution, apprends a faire ton café et à te nourrir toi même", reprenant des citations célèbres d'Emmanuel Macron avaient défrayé la chronique. Vendues en ligne sur la boutique "Enlysée", elles parodient les "goodies" et objets de collection disponibles dans la boutique officielle de l'Elysée.

Les commandes continuent d'affluer

Un mois plus tard, le succès ne se dément pas : la boutique officielle du ruissellement a déjà reçu 3 000 commandes. Les citations détournées du président de la République ont fait un tabac, au delà de l'effet médiatique des premiers jours. Pourtant, l'idée avait été lancée comme une boutade par une bande d'amis originaires, entre autres, de Lille ou de Calais, qui ne pensaient pas qu'elle prendrait une telle ampleur.

30 000 euros pour les personnes à la rue à Calais

Les fondateurs l'avaient promis, ils le font : cette initiative va servir la bonne cause. Les 30 000 euros de bénéfices vont être reversés à trois associations de Calais. L'auberge des migrants, Salam et la Fondation Abbé Pierre vont toutes trois recevoir vendredi 2 novembre un gros chèque de 10 000 euros. Plusieurs des créateurs du site internet ont en effet des attaches dans le Calaisis, et sont sensibles à la cause des personnes vivant à la rue. C'est donc une manière originale et humoristique de leur venir en aide.

Pour les associations, cette aide est inespérée. Le nombre de migrants à Calais reste important, et avec les conditions météo des derniers jours, leur situation est très compliquée. "On est revenu 10 à 15 ans en arrière" explique Jean-Claude Lenoir, le président de Salam. L'association, qui travaille depuis 1998 sur le terrain, va pouvoir acheter des tentes, mais aussi de l'alimentation de base, principalement du pain et de la confiture.

Une collection de Noël dès la semaine prochaine

Les fondateurs de la boutique comptent bien continuer sur leur lancée, comme l'explique un des membres de l'équipe : "Vous pouvez complètement attendre de nouveaux produits pour Noël, avec de nouvelles phrases ! _on travaille en forte collaboration avec l'Elysée,_,on est très inspirés!" Rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir tous ces nouveaux produits.