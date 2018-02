Casque, masque et dossards jaunes : les enfants sont prêts pour le cours qui commence. C'est parti pour 2 heures de glisse sur les pistes de la Bresse-Honeck. Avec une particularité : Camille Ardizio, la monitrice de cette école ouverte en décembre, applique les principes Montessori, autrement dit, l'"apprentissage positif".

"On parle toujours de façon positive, pour corriger quelqu'un on va se servir de ses qualités, on va se servir de la cohésion de groupes et des acquis des personnes, explique la jeune femme. L'apprentissage technique est le même, c'est l'approche qui est différente". Premier principe : prendre son temps. "On va au rythme de l'enfant, on ne lui impose pas un contenu qu'il n'est pas capable d'effectuer dans la semaine."

8 élèves maximum par cours

Une philosophie qui séduit les parents comme cette maman venue de Belgique avec ses 3 enfants. "Ils sont déjà en école alternative à la maison, précise t-elle. Ce qui nous plait c'est que les enfants apprennent par eux-mêmes". Autre argument très vendeur : les effectifs sont limités à 8 élèves par cours. "C'est moins l'usine que dans les autres écoles", estime Philippe, papa de deux skieuses débutantes.

Les élèves de l'école Moon Shot sont reconnaissables à leurs dossards jaune fluo © Radio France - Angeline Demuynck

Des badges à la place des étoiles

A la fin de la semaine, comme dans les autres écoles de ski, les enfants repartiront avec des récompenses. "On donne des bagdes, explique Camille Ardizio, mais on a mis des inter-niveaux pour que l'enfant soit toujours en progression. Une positivité qui a un coût : il faut compter 185 euros pour une semaine de cours (2h par jour pendant 6 jours) contre 130 euros dans les écoles voisines.