La Bretagne photographiée depuis l'espace par Thomas Pesquet

L'astronaute français Thomas Pesquet photographie durant son temps libre l'Hexagone depuis la station spatiale internationale (ISS). Pour le 1er mai, la Bretagne est à l'honneur et les réactions sont nombreuses.

Une photo pour nous rappeler l'immensité du monde... et de la Bretagne ! L'astronaute Thomas Pesquet a publié sur son compte Twitter ce samedi 1er mai une photo de la région prise depuis la station spatiale internationale (ISS).

Dans les commentaires, la rivalité Normands contre Bretons

Un commentaire accompagne la photo : "Parfois une silhouette familière se dessine à l’horizon alors que nous tournons autour de la terre… vous avez dit hexagone ?".

La publication a été partagée plus de 11.000 fois en quelques heures et les réactions se sont multipliées. "On croit bien reconnaître un bout de cette silhouette...!", réagit le compte Twitter de la région Bretagne.

Les internautes bretons sont fiers d'être la deuxième région photographiée après la Normandie. "Juste, n'est-ce pas la meilleure des régions mise en avant ? Si vous avouez M.Pesquet, on vous envoie des crêpes caramel et une bouteille de cidre pour toute l'équipe !", peut-on lire en commentaire.

Un ciel entièrement dégagé sur la Bretagne

Aucune nuage n'apparaît au-dessus de la Bretagne sur la photo. "Le plus étonnant c'est que c'est la moitié sud qui est cachée par un nuage... Sûrement un effet de perspective !", s'amuse un internaute. "Salut Thomas le temps que tu es là-haut pourrais-tu régler ce petit problème de Mont-Saint-Michel et bien indiqué aux Bretons qu'ils ne l’auront jamais?", écrit un autre utilisateur de Twitter, visiblement Normand.