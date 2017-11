La Bretagne plus belle région du monde (c'est scientifique) !

Le site de classement Topito a demandé aux internautes de choisir les meilleurs départements de France. Sans surprise (pour France Bleu Breizh Izel et France Bleu Armorique), la Bretagne écrase le classement !

Ce n'est pas franchement une surprise, tout au plus, une confirmation : la Bretagne est la plus belle région du monde ! Et ce n'est pas France Bleu qui le dit, mais un vote des internautes. Le site internet Topito, qui réalise des listes et des classements vient en effet de publier un article "Top 20 des meilleurs départements de France, les Français ont voté".

"La Bretagne sur le toit du monde", selon Topito !

Le Finistère arrive en tête, ce que le site justifie très scientifiquement : "Parce que Brest, les falaises, Morlaix, les monts d’Arrée, le kouign-amann, les Bretons, la Bretagne. Best département ever". Le Morbihan arrive juste derrière, en deuxième position "Lorient, Quiberon, Belle-Île-en-Mer, et la ville la plus drôle du monde, Vannes. 2e meilleure département de France, la Bretagne sur le toit du monde", justifie sobrement Topito.

L'île d'Hœdic (Morbihan) © Radio France - Frédérick Colas

Les Côtes-d'Armor ne sont pas mal non plus, puisqu'elles arrivent en cinquième position : "Ok donc la Bretagne nique tout le monde on a bien compris, détaille le site qui fait le buzz, Ici on a les côtes de granit rose, les meufs bonnes, les mecs bien roulés, l’En Avant Guingamp et une eau méga froide quand on se baigne dedans on meurt. Que du bonheur."

VIDEO | Ploumanac'h Village préféré des Français : "nous on le savait déjà!", s'amuse un habitant. #bzh#objectivitépic.twitter.com/y4sANxiqt1 — Bleu Breizh Izel (@Francebleubzh) June 24, 2015

La Bretagne véritable reine des réseaux sociaux

Sans vouloir en rajouter, l'Ille-et-Vilaine arrive 21ème, ce qui n'est pas mal non plus... France Bleu s'était déjà penché sur le carton de la Bretagne sur le web. A l'époque, Ronan Daniel, Vannetais mais surtout rédacteur en chef du site Topito, expliquait : "Tous nos sujets régionaux marchent mais il se trouve que la Bretagne est certainement la région à laquelle les habitants s'identifient le plus."

Au passage on rappelle aussi que Ploumanac'h et Rochefort-en-Terre on successivement été élus Village préféré des Francais, offrant un bon coup de pub aux deux villes. Heuureusement que nous autres Bretons nous sommes modestes, car il y aurait presque de quoi prendre la grosse tête !