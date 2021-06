53 mètres, chiffre symbolique pour la Mayenne. Le record du monde de la plus longue galette saucisse a été battu ce mercredi matin à Changé, lieu de départ de la 5ème étape du Tour de France

La Bretagne sous le choc : la Mayenne bat le record du monde de la plus longue galette saucisse avec 53 mètres

La plus longue galette saucisse du monde est mayennaise : 53 mètres de long

C'est fait, haut la main, sans trembler ! La Mayenne a battu ce mercredi matin le record du monde de la plus longue galette saucisse. Les organisateurs de cet événement convivial et gourmand en ont réalisé une de 53 mètres, 53 comme le numéro d'immatriculation de notre département, à l'occasion du passage du Tour de France. Plusieurs dizaines de kilos de saucisses et plusieurs centaines de galettes ont été nécessaires pour la fabriquer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On imagine évidemment la stupeur qui s'est emparée de la Bretagne, la région qui se targuait jusqu'à présent d'avoir fabriqué la plus longue galette saucisse du monde. Le record datait d'il y a deux ans avec 35 mètres en Ille-et-Vilaine. Les Bretons oseront-ils défier les Mayennais ? Le défi est lancé !