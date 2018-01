Pau, France

Quinze dans le 64 et dix en Béarn à Andouins, Boeil Bezing, Espéchède, Lestelle, Cadillon, Castetbon, Ogenne Camptort, Lucq de Béarn, Lanne en Barétous , Aast. Sept de ces cabines doivent être débranchées d'ici quelques mois. Orange s'est engagé à maintenir les trois cabines en zone blanche jusqu'à ce que le réseau mobile soit satisfaisant. Sauf que Orange a fait des enquêtes : 0 minutes de communication pour Ogenne Camptort, une minute et demi pour Lucq de Béarn. Conclusion : ces cabines ne servent plus à rien.

Le maire de Lucq de Béarn, Albert Lasserre Bisconte se fait une raison, sa cabine téléphonique sera dé-raccordée Copier

Elle n'est pas utilisée, il y a eu une minute , une minute et demie de communication au cours de l'année précédente. Je me demande même si j'étais contre, si ça ne se ferait pas. Après on est pas tout à fait en zone blanche. En cours d'année 2018 on va avoir un meilleur réseau et recevoir la 4G, je n'ai pas de raison objective de m'y opposer.

Des arguments qui n'ont pas convaincu la maire de Lanne en Barétous, aussi en zone blanche. Lydie Capello veut défendre sa cabine, elle va rencontrer Orange.

La maire de Lanne en Barétous, Lydie Capello veut conserver sa cabine téléphonique Copier

Elle nous permet dans des cas peut être extrêmes de téléphoner, avec une carte bleue, elle fonctionne parfaitement. Les arguments qu'on nous avance (Orange) c'est qu'elle doit être mise aux normes pour qu'un fauteuil roulant puisse accéder à l'intérieur. L'argument c'est aussi de dire qu'il n'y a plus de communication mais il faut aussi qu'aucun opérateur ne passe. En l’occurrence c'est le cas, on est en zone blanche, blanche. Après je ne vais pas faire de la résistance pour en faire. Mais ce serait bien de la conserver, on a des coupures du téléphone de table parce que orange n'entretient pas son réseau.

En plus cette cabine se trouve à proximité du foyer rural où se déroulent de nombreuses manifestations et ce serait le seul moyen d'alerter des secours en cas de besoin.

Une douzaine de maires ont aussi demandé à Orange de conserver leur cabine débranchée pour la transformer en "Boîte à livres". A Cosledaa, par exemple, ce sont les enfants de l'école qui vont repeindre la cabine pour lui donner une nouvelle vie. Finalement des mots encore des mots, toujours des mots....