La campagne de pub pour le salon de l'Etudiant en Bretagne a-t-elle été diffusée à l'autre bout de la France?

N'y aurait-il pas eu une erreur d'aiguillage entre les pub du salon de l'Etudiant de Bretagne et celui d'Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est la ville de Saint-Etienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a la première soulevé la question. Mercredi, sur Twitter, elle publie une photo d'un panneau publicitaire pour le salon de l'Etudiant Bretagne qui a lieu jeudi, vendredi et samedi de façon virtuelle. Une pub diffusée donc à Saint-Etienne, bien loin de la Bretagne... "Si vous cherchez vos affiches, elles sont chez nous", s'amuse la ville de Saint-Etienne.

On pourrait se dire que pourquoi pas, finalement l'événement ayant lieu en ligne, il est ouvert à tous. Et venir étudier en Bretagne, c'est toujours une bonne idée. Mais on a un doute quand même sur le fait qu'il n'y ait pas eu inversion entre les destinataires. En effet, dans les rues de Rennes, on a pu voir des publicités pour le salon de l'Etudiant... Région Auvergne-Rhône-Alpes.