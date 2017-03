La cancoillotte à la moutarde enfin en rayon

C'est le mariage de la Franche-Comté et de la Bourgogne, le mariage entre la fromagerie Lehmann du pays de Montbéliard et ma moutarderie Fallot de Beaune : la cancoillotte à la moutarde fait son apparition dans nos rayons cette semaine à Dijon.

Un peu de Bourgogne dans la Franche-Comté ! Avec la cancoillotte à la moutarde, le fromager franc-comtois Thierry Lehmann et la moutarderie Fallot de Beaune ont trouvé le moyen parfait de réconcilier les deux régions, sœurs ennemies unifiées par la fusion des régions il y a un an.

Un an de test pour trouver la bonne recette

C'était une évidence pour Thierry Lehmann, l'instigateur de la cancoillotte à la moutarde : "marier le fromage franc-comtois à la moutarde, c'était un bon moyen de faire un produit nouveau et de célébrer la nouvelle région, explique le fromager de Vieux-Charmont dans le pays de Montbéliard. Et avec la moutarderie Fallot à Beaune, on met aussi à l'honneur les bons produits et l'artisanat", souligne Thierry Lehmann.

La moutarderie Fallot et le fromager ont fait des tests pendant plusieurs mois.

L'avis des Dijonnais

Alors, efficace comme calumet de la paix ? Les Dijonnais ont goûté et jugent. "La couleur jaune n'est pas très appétissante, observe Arlette, mais le goût est bon. On sent bien la cancoillotte et ensuite seulement la moutarde, c'est bien." La moutarde en fin de bouche, c'est le constat unanime effectivement et d'ailleurs, on pourrait en mettre un peu plus remarque Kader : "il n'y a pas assez de moutarde je trouve, c'est trop discret, ça manque de Bourgogne !" Mais non pas du tout pour Sandrine qui adore : "c'est super bon, vraiment, c'est dosé pile comme il faut, parfait."