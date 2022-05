La capturer ou la laisser en liberté ? "Titine", le sanglier fait débat à Saint-Valéry-sur-Somme

Chouchouter par les passants et les touristes, "Titine", la femelle sanglier est maintenant soutenue par une pétition qui dépasse les 6.000 signatures pour s'opposer à son départ vers un parc animalier de Seine-Maritime. Une décision de la préfecture qui divise à Saint-Valéry-sur-Somme.

C'est presque devenue la nouvelle attraction de la Baie de Somme. "Titine", la femelle sanglier, qui a pris l'habitude de parader le long du quai Jeanne d'Arc à Saint-Valéry-sur-Somme, est soutenue par une pétition de plus de 6.000 signatures pour s'opposer à son déplacement vers un parc animalier de Seine-Maritime. Les habitants sont partagés entre attachement et mise en sécurité de l'animal.

La mascotte de la baie de Somme

Catherine connait la bête depuis trois ans et lui rend visite régulièrement : "Tous les jours, je viens la voir, je prends soin d'elle, je passe un petit moment avec elle", décrit la retraitée, très attachée à Titine. "On veut la conserver parce qu'elle n'est pas agressive du tout, elle est très sociable, après il faut faire en sorte que les gens ne la prennent pas pour une peluche", s'inquiète la sexagénaire.

La femelle sanglier, Titine près de la Baie de Somme. - Catherine Caudron

Car la laie fait l'objet de toutes les attentions. Une véritable mascotte, qui est parfois nourrie et s'est rapidement familiarisée à la présence humaine. A tel point qu'un lien s'est créé, et la voir partir serait une déception pour de nombreux habitants. "J'ai signé la pétition pour qu'elle reste, pauvre bête, faut la laisser tranquille", sourit Amandine, installée sur la terrasse d'un des restaurants, proche de la plage.

S'il y a un blessé, c'est elle qui en fera les frais, on ordonnera son abattage. - Christophe, serveur sur la Baie de Somme

Plus loin, Christophe, l'un des serveurs, n'est pas contre la laie mais s'inquiète des conséquences de son comportement : "Faut qu'elle parte parce que cela reste un animal sauvage, s'il y a un blessé, c'est elle qui en fera les frais, on ordonnera son abattage." La préfecture a laissé à la mairie jusqu'au 6 juin pour capturer "Titine" et la transférer vers un parc animalier.

"Il y a des mesures de protections à prendre vis-à-vis de la population, même si on a l'impression que l'animal est inoffensif. Le parc animalier, c'est probablement la moins mauvaise solution", réagit Patrick Thierry, président de l'association environnementaliste Picardie Nature, qui ajoute qu'elle se familiarisera sans difficulté dans ce nouveau lieu de vie.

En plus de la pétition, un rassemblement est prévu le 28 juin, au Cape-Hornu pour soutenir la femelle sanglier.