La carte de vœux de l’Agence Régionale de Santé ne fait pas l'unanimité à Cherbourg

Une carte sans légende peut prêter à confusion. La preuve. Aux premières heures de la nouvelle année, l’Agence Régionale de Santé de Normandie (ARS) a présenté sur twitter ses vœux. On y voit une carte de la région Normandie sur fond bleu avec des points de différentes tailles pour les villes disposant d’hôpitaux. Caen, le Havre, Roue, Alençon, Dieppe, Evreux, Alençon et Saint-Lô ont le droit à un gros point blanc brillant… mais pas le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin, marqué par un tout petit point presque invisible.

L'ARS Normandie vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2019 #BonneAnnéepic.twitter.com/oY77Z852Lz — ARS Normandie (@ars_normandie) January 1, 2019

A l’heure où l’établissement de la 4e plus grande ville de Normandie souffre financièrement et espère obtenir de l’ARS un service de coronarographie cette année (Cherbourg est en concurrence avec Saint-Lô), certains y ont vu un signe inquiétant et une remise en cause de l’importance de l’hôpital du Cotentin.

Belle carte... Les cherbourgeois apprécieront... — Bertrand Sauneuf (@BertrandSauneuf) January 1, 2019

L’ARS s'explique

48 heures après ses bons vœux, l’ARS donne la signification de sa carte de vœux. En fait, les points brillants ne montrent pas les hôpitaux les plus importants de la région. Ils signalent les implantations des antennes locales de l’Agence Régionale de Santé. Dans la Manche, l’antenne est effectivement installée à Saint-Lô et non à Cherbourg. Avec une bonne légende, c’est tout de suite plus clair !