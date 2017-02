La carte gastronomique de la Mayenne en...1929 !

La Bibliothèque Nationale de France a mis en ligne une savoureuse carte des spécialités culinaires de cette époque. Bon appétit !

C'est un document qui vous met l'eau à la bouche. Impossible d'y résister. Viandes, poissons, fromages, desserts, vins, liqueurs, un véritable festin. Rien que pour vos yeux. Cette petite pépite, on la doit à un chef de l'époque. Il a recensé toutes les spécialités gastronomiques de notre pays. Zoom sur notre département. On remarque qu'il est coupé en deux. Au nord, c'est la province du Maine : charcuteries, andouillettes de Gorron, galettes de blé noir, soupe au lard et au chou, pommes confites de Chantrigné. Au sud c'est la province d'Anjou : pâtés de gibier et croquettes anisées.

Charcuterie (Illustration) - Charcuterie artisanale Chauveau à Bais

Les recettes de nos grands-parents et arrière-grands-parents sont diverses car la Mayenne tient une position centrale explique Patrick Rambourg, historien et spécialiste de la cuisine française : *_"ça donne une indication sur les spécialités locales et les pratiques culinaires car on est ici entre la Normandie, la Bretagne et l'Anjou. Et les spécialités et les ingrédients suivent souvent les routes commerciales comme la galette de blé noir très présente sur cette carte vers Laval et Mayenne. Ce qui est intéressant c'est la date de publication : 1929. C'est une époque où on commence à valoriser la cuisine des régions, le début de la découverte du pays avec l'automobile, le début du tourisme culinaire".\ *_Pour consulter cette délicieuse carte, il suffit de cliquer ici : régalez-vous !