La caverne aux 9 000 doudous de Cathy, à Bouvigny-Boyeffles

La "passion doudou", c'est le quotidien de Cathy à Bouvigny-Boyeffles, dans le Pas-de-Calais. Depuis 2012, elle achète, soigne, stocke et revend des doudous via sa boutique sur eBay, pour le plus grand soulagement de parents paniqués par la perte DU doudou !

S'il existait une caverne d'Ali Baba des doudous, ce serait forcément chez Cathy, à Bouvigny-Boyeffles, dans le Pas-de-Calais. Elle en possède plus de 9 200, stockés dans plus de 150 cartons, dans une pièce dédiée, chez elle. Outre ces cartons, du sol au plafond, il y a aussi quelques doudous dans la salle de bain, sur le bureau et jusque dans la chambre de son fils.

Les cartons de doudous s'entassent du sol au plafond dans la caverne de Nathoune ! © Radio France - Marie Rouarch

Cette "passion doudou", Cathy l'a depuis 2012. Son petit garçon a alors 3 ans et une voisine lui conseille d'acheter un deuxième doudou, identique à celui qu'il a choisi, au cas où... Dans la foulée, Cathy chine et se constitue un stock, 200, 300, 2 000 doudous... singes, lapins, souris et autres moutons. Elle devient auto-entrepreneure et crée sa boutique sur eBay : la caverne de Nathoune. Parce que Cathy n'est pas une collectionneuse, pas du tout, elle revend ces doudous puisqu'elle en a fait son activité professionnelle.

Des clients parents, collectionneurs, nostalgiques...

Sa clientèle est très variée. Beaucoup de parents évidemment, car tous les parents connaissent cette angoisse du doudou égaré et des nuits difficiles qui peuvent en découler... Ça vaut d'ailleurs parfois des appels en urgence jusqu'à 21h30 ou 22h chez Cathy ! La raison de cette urgence ? Un doudou perdu en rentrant de vacances - cas de figure très répandu selon Cathy - le doudou dévoré par le chien, celui qui passe un peu trop près de la cheminée, ou qui se disloque dans le sèche-linge... Il y a aussi les bébés grignoteurs de doudous : Cathy a ainsi une très bonne cliente du côté de Nice qui lui rachète régulièrement le même lapin aux oreilles intactes... !

Et puis parmi ses clients, on trouve aussi des collectionneurs et des nostalgiques qui recherchent le doudou d'un enfant devenu grand, pour le lui offrir à son anniversaire ou même à son mariage. Un cadeau dont les grands-mères sont friandes selon Cathy, qui cache dans son stock quelques pépites, comme ce lapin des années 70-80 ou cet écureuil de le marque Boulgom... Des trouvailles qui valent à cette "nounou à doudous" de jolis messages de remerciements ou de jolis dessins d'enfants réconfortés.

Des doudous chouchoutés

Le critère principal de Cathy avant d'acheter un doudou, c'est qu'il soit en bon état. Le must, c'est qu'il ait encore son étiquette d'origine. Dans la foulée, elle en prend soin : elle les lave, les sèche, leur passe un petit coup de brosse pour leur redonner leur côté soyeux, quand c'est nécessaire, et va parfois jusqu'à faire quelques points de couture. Tous sont ensuite photographiés et mis en ligne un par un dans sa boutique sur internet, vendus de quelques euros à 60€. Et grâce à internet, Cathy touche un public très large : les doudous ne se vendent pas que dans le Nord-Pas-de-Calais, loin de là, ils partent dans toute la France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Australie, aux Etats-Unis et aux Philippines !