La célèbre appli GPS Waze lance une option avec l'accent toulousain

À partir de ce 31 mai, Waze l'application d'audioguidage la plus populaire de France lancer trois nouvelles voix. Il est désormais possible de choisir son GPS avec un accent toulousain, provençal ou ch'ti. Extraits.

La sélection des accents a été réalisée par les internautes à travers un vote sur les réseaux sociaux de Waze en décembre dernier. Ce 31 mai, Waze dévoile ses trois nouvelles voix d'audioguidage. Il y a Antonin le Toulousain, Mireille la Marseillaise, et Biloute le Ch'timi.

Pour Toulouse, l'appli a enregistré des expressions typiques comme le célèbre "À m'en donné", le sympathique "boudu" et d'autres phrases typiques des habitants de la région. Pour activer l'option, rendez-vous dans Mon Waze > Paramètres > Voix et sons > Voix Waze et sélectionner “Antonin” pour l’accent toulousain. Les conducteurs peuvent aussi personnaliser l'outil en enregistrant eux-mêmes les instructions.