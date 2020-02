La chaîne britannique BBC va produire une série sur la vie de Greta Thunberg

BBC Studios annonce produire une série télévisée documentaire sur la jeune militante suédoise pour le climat, Greta Thunberg. L'occasion pour les producteurs d'aborder la question de l'écologie et du changement climatique tout en suivant son "parcours vers l'âge adulte".

Le programme va suivre sa "croisade internationale en faveur de l'écologie" : BBC Studios annonce préparer une série télévisée sur le parcours et l'engagement de la militante suédoise Greta Thunberg, 17 ans, sacrée personnalité de l'année 2019 par le magazine Times.

Le producteur Rob Liddel précise qu'il sera question de suivre son parcours vers l'âge adulte au travers de ses voyages, ses rencontres avec les scientifiques et les dirigeants politiques. La série devrait aussi revenir sur certains de ses discours, diffusés dans le monde entier. Cette jeune fille devenue un symbole de la lutte contre le réchauffement climatique est à l'initiative des "grèves de l'école pour le climat" depuis août 2018. Ce n'est pas elle qui tiendra son propre rôle, mais Greta Thunberg va collaborer avec la production.

Le changement climatique est probablement l'enjeu le plus important de nos vies - Rob Liddel, producteur à la BBC

Le nombre d'épisodes et la date de diffusion de la série restent à déterminer, mais la production se "réjouit à l'idée de voir ce que c'est d'être une icône mondiale et l'un des visages les plus célèbres de la planète".

