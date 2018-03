Ce quatre avril 1987, Pascale Fontenel-Personne n'a que 25 ans et ne se doute probablement pas qu'elle deviendra un jour députée de la République. Mais ce jour-là, la future cheffe d'entreprise marcheuse vit un grand moment en chantant en direct à la télévision, sur Antenne 2, pour la finale de la sélection française à l'Eurovision, présentée par Marie-Ange Nardi et Patrick Simpson Jones.

Retenue parmi 1 500 candidats, elle fait partie des dix finalistes jugés ce soir là par un panel de mille Français. À la clef pour le vainqueur : le droit et l'honneur d'aller représenter la France à l'Eurovision... Mais ce ne sera pas elle : avec "Bonheur Ordinateur", elle finit 10e et bonne dernière. Par conséquent jamais publiée, perdue pour toujours dans les limbes des archives audiovisuelles, sa chanson vient pourtant de refaire surface ! Elle a été postée le 13 janvier dernier par un internaute sur la plateforme Youtube. Malheureusement sans l'image, mais avec le son. Et c'est bien là l'essentiel :

Une députée qui connaît la musique

À cette époque, Pascale Fontenel-Personne évoluait dans le milieu de la chanson, de manière "semi-professionnelle", comme elle l'expliquait au Maine Libre quelque temps après son élection. Elle avait donc tenté sa chance en envoyant la cassette de cette chanson, dont le texte était signé par le comédien et chanteur Yves Belluardo, assassiné en 2004 avec sa compagne Martine Chide dans leur maison de la rue de l'Eventail au Mans.

Si la future députée n'a pas fait carrière, elle sera tout de même sollicitée par la ville du Mans en 1995 pour créer Le Mans cité chanson. Puis elle créera, en mars 2018, le "groupe musical des parlementaires" afin de rassembler, à l'Assemblé Nationale, les élus désireux de "pratiquer la musique et le chant ensemble" et "d'enrichir leur vision de cet univers". De là à dire que la députée connaît la musique ? Le rappel à l'ordre qu'elle a essuyé, en début de mandat, pour avoir organisé des visites payantes de l'Assemblée Nationale avec sa propre société, tendrait plutôt à démontrer qu'elle n'est pas à l'abri d'une fausse note.