La Chapelle-Saint-Ursin : Pauline aura la frite sur le Tour de France

Elle a 24 ans, et de longs cheveux chatains : Pauline, de la Chapelle-Saint-Ursin, sera cette année sur le Tour de France, hôtesse pour l'entreprise Mac Cain à chaque départ d'étape.

Avouez qu'il y a sans doute plus plaisant comme déguisement que de se retrouver habillée en cornet de frites... surtout pour une étudiante tout juste diplômée en diététique ! Mais Pauline a le sens de l'humour et puis il y a pire comme job d'été. "On est logé, nourri, et en plus la paye est sympa". Une expérience unique pour cette jeune femme dynamique qui distribuera pendant trois semaines des gadgets au public au départ de chaque étape. Elle va découvrir ce petit monde du vélo qu'elle ne connait pas particulièrement. Pauline s'attend quand même à être fatiguée... 8000 km l'attendent au long de ces trois semaines. "Nous ne ferons aucun transfert en avion !". C'est une agence parisienne qui l'a recrutée. Pauline a eu le tuyau par une de ses copines et elle s'est présentée avec succès aux sélections. Pauline se reposera au mois d'août avant d'entamer quelque chose de beaucoup plus sérieux : rechercher un emploi de diététicienne.