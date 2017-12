La Chapelle St-Ursin : record du monde battu pour le téléthon

Un record du monde battu à La Chapelle St-Ursin près de Bourges à l'occasion du Téléthon. Celui du plus grand nombre d'origamis : 36.370 très précisément.

Le précédent record a été pulvérisé puisqu'il n'était "que" de 21.564. C'est donc 15.000 de plus ! Des origamis qui ont ensuite été vendus pour le téléthon. Reste à homologuer ce record pour le Guiness book. Emmanuel Crétier, président de l'association Adrénaline à l'origine de ce défi est optimiste : "Cela nous a pris pas mal de temps, ne serait-ce que pour compter tous ces origamis, plus de dix heures que nous avons filmées pour authentifier ce record. Les gens ont confectionné ces origamis chez eux et nous les ont apportés. Certains nous en ont même envoyés par courrier. On en a vendu une partie au profit du téléthon, mais on en a encore 37 caisses. On va les peser et convertir le poids en argent au profit de la lutte contre les maladies orphelines. Je pense que notre record devrait tenir quelque temps."

L'un des records à battre : le record de l'échange de ping-pong avec le plus grand nombre de participants. © Radio France - Michel Benoit

Malheureusement la seconde tentative de record du monde a échoué : celui du plus grand nombre de personnes participant à un échange de ping-pong.

Les participants prenaient leur tour à la queue leu-leu puis rejoignaient la file. © Radio France - Michel Benoit

Record à battre : 139 personnes. Malheureusement, seulement 56 se sont inscrites : c'est loupé, mais ça n'empêche pas la bonne humeur même si on met la balle dans le filet comme Frédéric : "On se fait chambrer par les copains, mais c'est dans une bonne ambiance. On est là pour s'amuser au profit d'une bonne oeuvre." Chaque participant a donné une somme symbolique pour jouer. Parmi eux, Adeline Couet, 7eme aux derniers championnats du monde de tir en fosse olympique et habitante de La Chapelle St-Ursin : " Je connais bien Emmanuel, l'organisateur du défi. Je viens pour lui et bien sûr pour le téléthon. L'ambiance est vraiment chouette !"

Chaque participant renvoie une fois la balle avant de repartir dans la file. © Radio France - Michel Benoit

Sébastien Brunet, coordinateur du téléthon dans le Cher avait également pris sa raquette : "Le téléthon, c'est déjà un record de participants en France. Tenter de battre des records durant ce weekend, c'est donc logique. Le plus important, c'est de rassembler des gens au delà de leur association ou de leur club et de _créer du lien dans la bonne humeur, au profit des malades._" Chaque année, 1000 à 1.500 euros sont collectés à La Chapelle St-Ursin. Les initiatives dans les communes représentent 40 % des sommes collectées par le Téléthon.