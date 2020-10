La Chaussade : père et fils, champions... de cassage de noisettes

Aliment incontournable de la gastronomie creusoise, la noisette est à l'honneur aujourd'hui à Saint-Alpinien. C'est la 7ème fête de la noisette, avec son traditionnel concours de cassage de noisettes. Et à ce petit jeu là, Gilbert et Florian Chadeyron sont presque imbattables.

Muni d'un simple casse-noisette, Gilbert Chadeyron s'entraîne à casser quelques fruits à coque. « C'est des noisettes du village, donc pas tout à fait les mêmes que celles du concours. » Celles utilisées en compétition, calibrées, viennent expressément du Lot.

Et ce dimanche Gilbert, 71 ans, tentera d'en ouvrir le plus possible, en un minimum de temps. Depuis le début du concours en 2014, il est de toutes les éditions. Deux victoires à son actif, en 2015 et en 2018.

380 noisettes cassées en une demi-heure

Et quand il ne gagne pas, ça reste dans la famille. « La première fois c'est mon fils qui a gagné. » Florian Chareydon, 42 ans, sera lui aussi de la partie cet après-midi. Sa dernière victoire date de 2018. Lors de la finale, il en avait cassé 380.

Les règles sont simples : 4 participants par manche de qualification, qui durent un quart d'heure. Au terme de ces manches, place à la finale. Les 4 meilleurs casseurs de noisettes s'affrontent en une demi-heure. Pour comptabiliser la noisette, une seule condition : « l'amandon doit être entier. » Autrement dit, il faut briser la coquille de la noisette sans endommager le fruit caché à l'intérieur. Un geste plus technique qu'il n'y paraît, souligne Gilbert. « Il faut y aller calmement, et forcer plus ou moins fort, car les coquilles sont plus ou moins dures et sèches. »

Des champions décontractés

Avec 5 victoires à eux deux en 6 éditions, pas de doute, Florian et Gilbert Chadeyron sont des champions. Mais des champions décontractés. « On a pas bien le temps de s'entraîner ! Enfin on en casse toujours une ou deux chaque jour, pour manger, parce que la noisette c'est très bon. »

Ambassadeurs modèles de l'ingrédient principal du gâteau creusois, les Chadeyron seront au rendez-vous aujourd'hui à la fête de la Noisette, délocalisée de Bosroger à Saint-Alpinien pour raisons sanitaires. Vaincus de peu en 2019, ils espèrent renouer avec le succès cet après-midi.