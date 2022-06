La chenille de l'Armada : quand une simple discussion sur Twitter vire à la tentative de record du monde

Les réseaux sociaux sont parfois le théâtre d'événements un peu particuliers. Depuis vendredi, Twitter voit ainsi grandir ce qu'on appelle communément un "buzz" autour de la traditionnelle danse des fins de mariages : la chenille. Tout commence avec un record du monde battu, le 5 juin dernier, à St-Brieuc. A l'occasion d'un festival, 1.338 personnes se sont ainsi réunies pour réaliser une chenille géante dans les rues de la ville bretonne.

Il n'en fallait pas plus pour que Jean-Baptiste Morel, le facétieux rédacteur en chef du site d'information normand 76actu, relance d'un tweet bien senti, la traditionnelle rivalité entre Bretons et Normands. "La Normandie très jalouse de ce record breton", écrit-il ainsi sur le réseau social, avant de poursuivre : "je pense pouvoir m'exprimer au nom de tous, je suis prêt à l'échanger contre le Mont-Saint-Michel." La discussion, mêlant les équipes de 76actu et de France Bleu Normandie, avait permis de trouver le défi, restait à définir un lieu. Et c'est un autre internaute, @Petermoineau, qui s'en est chargé.

L'Armada, le grand rassemblement de voiliers rouennais prévu pour se tenir du 8 au 18 juin 2023. La discussion se poursuit, un mot-clé est rapidement trouvé, #LaChenilleDelArmada, puis un compte officiel voit le jour, @ChenilleArmada, avec une biographie on ne peut plus claire : "Quand la Normandie répond à la Bretagne. En route pour le record de la plus grande chenille qui redémarre."

L'histoire aurait bien pu en rester là. Mais la Normandie unie a su répondre présente à l'appel du bon gout et de l'amusement. Tour à tour, des élus, des collectivités, mais aussi l'opéra de Rouen, le président du département de la Seine-Maritime ou encore le maire de Rouen y sont allés de leur tweet de soutien. Ce dernier a carrément sorti la guitare électrique pour l'occasion.

Là encore, ce buzz d'un jour aurait pu s'essouffler comme il avait commencé. Mais pas du tout : plusieurs médias bretons se sont fait l'écho du projet normand. Ici Le Télégramme, ici Ouest-France, ici encore nos amis de France Bleu Armorique. La presse nationale a également relayé l'appel, à l'image de l'humoriste de France Inter Tanguy Pastureau.

Et ce mardi, consécration ultime, c'est l'Armada elle-même qui a adoubé l'initiative, prenant date pour l'édition 2023. Maintenant, les Normands ont un an pour s'organiser et montrer, en toute simplicité, que la Bretagne n'a pas le monopole des fins de soirées avec les deux pieds en canard.