La chorale d'Offemont chante sur Skype

Ils ont trouvé la parade en attendant mieux. Les 34 membres de la chorale 1,2,3 Soleil d'Offemont dans le Territoire de Belfort ne se réunissent plus physiquement depuis la mi-mars. C'est donc par visioconférence que les chanteurs, retraités en majorité, et leur chef de cœur ont choisi de se retrouver. Ils se connectent sur l'application Skype et peuvent continuer à profiter de leur passion. Les séances ont repris à la rentrée. " Les choristes sont tous connectés. Je les ai dans de petites cases, des petites fenêtres au dessus donc je peux les voir. Je fais un partage d'écran, cela permet de leur montrer la partition, de leur faire entendre les extraits et je peux aussi les faire travailler individuellement", explique Michel Cazeaux, le chef de cœur et pianiste de la chorale.

Garder le lien avec les choristes

Les débuts sur Skype n'ont pas été simples. " C'est une usine à gaz mais on a réussi à résoudre les problèmes avec beaucoup de tentatives, d'échecs, de reprise, de coups de téléphone", se souvient le responsable de la chorale. La question était de maintenir le lien avec les choristes à partir du confinement. C'était important dans cette période d'isolement sinon la chorale aurait explosé", admet Michel Cazeaux qui, malgré tout, a perdu une dizaine de chanteurs sur le chemin. Tous ne sont pas des adeptes d'internet. D'un autre côté, l'utilisation de Skype a fait tomber des barrières chez certains. " Les choristes ont peur de chanter devant tout le monde habituellement. Alors que là, sur Skype, certains qui jamais n'auraient ouvert la bouche devant les autres ont chanté spontanément. Ca a été une très bonne expérience", explique le chef de cœur.

Faire chanter tout le monde en même temps ? Une catastrophe - Michel Cazeaux, chef de cœur

Chanter dans les "petites fenêtres" de l'ordinateur a tout de même des limites. Michel Cazeaux n'a pas réussi à faire chanter tout le monde en même temps. " J'ai essayé au début mais c'est une catastrophe ! Parce que le temps que le son et que mon geste 1,2,3 arrivent chez eux et que leur son revienne chez moi, il y a avait des latences de une ou deux secondes ce qui fait que c'était une cacophonie terrible. Car toutes les connexions ne sont pas le même débit", explique le responsable.

Un retour possible en présentiel ?

Michel Cazeaux sent bien que la situation ne peut pas durer. Ses chanteurs ont besoin de se retrouver. L'association 1,2,3 Soleil se réunit ce vendredi pour examiner les conditions d'un retour en présentiel. La chorale dispose d'une grande salle ou une distance de deux mètres pourrait être respectée. Malgré les nouvelles restrictions, les rassemblements de plus de trente personnes étant désormais interdits dans le Doubs et le Territoire de Belfort, Michel Cazeaux a bon espoir. " Je pense qu'on va pouvoir reprendre en faisant deux groupes de 20 à 25 choristes. La salle est suffisamment grande", dit-il. Décision ce vendredi... à cœur joie ?!