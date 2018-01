L'aventure continue pour la soixantaine de personnes âgées de quatre Ehpad mayennais, Juvigné, La Baconnière, Ernée et Saint-Denis-de-Gastines. Depuis la création de cet ensemble musical, en 2016, plusieurs concerts ont été donnés. Un documentaire a été réalisé. Et maintenant Paris !

Ernée, France

Une consécration ! Un concert dans l'une des plus belles salles parisiennes : le Grand Rex. 2.000 spectateurs. Ce sera le jeudi 29 mars prochain dans l'après-midi.

Le musicien Pierre Bouguier est à l'origine de ce joli projet : "jouer à Paris, oui, mais c'est surtout jouer au Grand Rex. Quand j'ai vu la salle pour la première, je me suis dit que ça allait être magique".

Marie-Madeleine est l'une des choristes, elle réside à l'Ehpad d'Ernée et franchement aller à Paris ça ne lui fait pas peur : "ça ne me tracasse pas hein! Ce n'est pas parce que c'est Paris ! On était à Gorron l'autre jour et ben, mon vieux, c'était la fête. Ils ont tous voulu un autographe et j'ai fait ça à tous".