La chute vertigineuse de la météorite de Juvinas

Cette année, le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche célèbre le bicentenaire d’un évènement qui a marqué la mémoire collective des habitants du Cros de Libonès et de ses environs. Le 15 juin 1821, vers 15h00, une boule de feu tombe du ciel et des détonations viennent perturber la tranquillité de ce coin des Cévennes ardéchoises. Pour les habitants, c’est la terreur, certains évoquent des coups de canons et pensent à la guerre quand d’autres attribuent ce phénomène à une diablerie.

la chute Copier

A l’époque, on ne parlait pas de météorite mais d’ «aérolite». De nos jours c’est différent, les termes utilisés par les scientifiques pour désigner certains types de météorites sont chondrites ou achondrites. Pour Juvinas, il s’agit d’une achondrite, qui nous raconte une histoire extraordinaire, dont l’origine est très lointaine.

ce que l'on sait Copier

La plus grande partie de ce corps céleste est conservée au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, une autre a été offerte au musée Calvet d’Avignon, le reste perdu au fil des années et des générations.

ce qu'il reste Copier

Une vidéo pour la voir :

