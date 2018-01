Conséquence insolite des intempéries, le sapin de Noël le plus emblématique de Strasbourg a perdu sa cime, qui s'est brisée ce mercredi matin. Heureusement, le dispositif de sécurité est dimensionné pour ce genre d'incidents.

Strasbourg, France

La tempête Eleanor fait des dégâts en Alsace, mais pas seulement sur les routes et les chemins de fer. Le sapin de Noël de la place Kléber a perdu un petit morceau de cime dans la matinée de ce mercredi, un mètre qui s'est brisé mais qui n'est pas tombé au sol.

Pas de dégâts donc, d'autant plus que le dispositif de sécurité autour de l'arbre est prévu pour d'éventuelles chutes. Cela dit, certains y verront un signe que la malédiction continue ! Rappelons que ce sapin est déjà le troisième remplaçant sur la place Kléber cette année, le premier s'étant cassé sur le trajet et le second présentant une fissure dans le tronc.