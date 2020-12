Insolite : La clé du fort de Cerfontaine retrouvé aux Etats Unis plus de 100 ans après sa disparition

Avant d’atterrir à plus de 6500 km de Colleret où a été édifié le fort en 1874, la clé a d'abord fait un séjour en Allemagne, après la bataille de Maubeuge gagnée par l'armée allemande au début de la guerre avec plus de 38 000 prisonniers, explique Gilles Michelot, membre de l'association la Nervie qui entretient le fort

Maubeuge était quand même une grosse victoire pour l'armée allemande, donc toutes les clés des forts et des clés de la ville ont été emmenées en Allemagne en témoignage et en signe de victoire. Ces clés ont du arriver dans une salle des traditions d'un régiment ou dans un musée jusqu'en 1945 où un GI les a prises comme souvenir

A sa mort au début des années 80, ses affaires ont été léguées au musée des vétérans du Wisconsin.

C'est en faisant des recherches sur internet que des passionnés de la bataille de Maubeuge sont tombées dessus pendant le premier confinement. Une découverte précieuse pour Gilles Michelot,

C'est quand même un objet témoin d'un bâtiment historique qu'on connait bien, le certificat sur lequel la clé est fixée est signée d'un général allemand, un des gouverneurs de Maubeuge pendant la première guerre, donc tout est cohérent et le puzzle se complète

Toujours à la recherche de la porte du fort de Leveau

Des pièces du puzzle manquent encore car par exemple, si l'association a des traces de la clé de la porte de Mons, elle ne sait pas ce qu'est devenue celle du fort de Leveau, plus connu que celui de Cerfontaine situé à Feignies qu'on peut d'ailleurs visiter tout comme son musée.

L'association aimerait bien que la clé retraverse l'Atlantique au moins pour un prêt lors d'une exposition car même si elle n'a plus de porte à ouvrir, le fort de Cerfontaine, caché dans la forêt, beaucoup plus important que celui de Leveau est "saisissant" assure Gilles Michelot, car quand on pénètre à l'intérieur de la cour "on a vraiment l'impression de se retrouver en 1914 avec des traces de combat très visibles".