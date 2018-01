A 23 ans, Ophélie Hallé a transformé un vieux camping-car en salon de coiffure. Depuis 3 semaines, la jeune coiffeuse s'arrête dans des petites communes des Côtes d'Armor qui n'ont plus de salon. Une manière pour elle de lutter contre la désertification rurale.

Saint-Brieuc, France

C'est en voyant fleurir un peu partout des camion-restaurants qu'Ophélie Hallé a eu l'idée de transformer un camping-car en salon de coiffure. "Au départ, je voulais faire ça à domicile mais il y a déjà beaucoup de monde sur ce créneau alors je me suis dit qu'il fallait que j'innove", raconte la jeune coiffeuse.

Ophélie gare son camping-car sur des parkings mis à disposition par les communes © Radio France - Johan Moison

Le camping-car a été entièrement aménagé par Ophélie et ses proches © Radio France - Johan Moison

Faire revivre le petit commerce

Saint-Glen, Penguily, Le Leslay... Ophélie sillonne les Côtes d'Armor mais ne s'arrête pas n'importe où. "Je cible les communes - 8 pour le moment - où il n'y a plus de salon de coiffure pour permettre aux personnes âgées ou aux personnes qui n'ont plus de permis de se faire coiffer et se rencontrer. C'est aussi une façon de faire revivre le petit commerce qui se meure".