La collecte des sapins de Noël pour nourrir les chèvres prolongée à Bergerac

Le recyclage des sapins de Noël en aliment pour les chèvres fonctionne bien à Bergerac. Des dizaines de sapins ont été déposés dans les huit points de collecte de la ville. La collecte devait se terminer demain 5 janvier, mais compte tenu du succès de l'opération, la municipalité a décidé de prolonger l'opération jusqu'au 12 janvier.

Prolongation de la collecte jusqu'au 12 janvier

Depuis le 29 décembre, la municipalité a mis en place un système de collecte des sapins qui serviront à alimenter des chèvres qui apprécient beaucoup de grignoter ces petits arbres. Cela évitera selon la mairie de les voir traîner un peu partout dans les rues et cela contribue à valoriser ces déchets verts. Les arbres seront ensuite distribués aux élevages du secteur et notamment au parc du Touron à Campsegret et à la chévrerie de Charmat à Ribagnac. Vous avez donc jusqu'au 12 janvier pour déposer votre sapin dans l'un des huit points de collecte.

la liste des points de collecte :