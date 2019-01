La collection d'un passionné de voitures vendue aux enchères ce dimanche à Tarbes

81 véhicules ayant appartenu à Henri Ruggieri sont vendus ce dimanche à Tarbes pour régler la succession de ce collectionneur secret et misanthrope, mort à Pau l'an dernier. Dont cette Lamborghini Miura de 1968 d'une valeur d'au moins 400000€.

La Lamborghini Miura 1968 devrait être adjugée entre 400 et 600000€

Tarbes, France

Les voitures d'un mystérieux passionné est vendue aux enchères ce dimanche à Tarbes. C'est la vente de 81 véhicules accumulés par un béarnais durant toute sa vie de passionné. Il s'appelait Henri Ruggieri, un homme secret et solitaire, décédé en 2018 à Pau.

Le meilleur profil de la Lamborghini Miura - Henri Adam

Une voiture d'exception

Cette Lamborghini Miura de 1968 était un fantasme dans le cercle fermé des collectionneurs de GT. Il se disait qu'il y avait un exemplaire, à l'abandon à Pau ou à Tarbes. Henri Ruggieri l'a achetée en 1996, et comme toutes ses voitures, il ne l'a jamais conduite. Il l'a mise sur cale, et n'y a jamais plus touché. Ce qui fait la rareté de cette voiture, c'est qu'elle n'a jamais été restaurée. Tout est d'origine, notamment le légendaire moteur transversal central V12."C'est ce qui rend dingues les collectionneurs" explique Stéphane Bonnoron, l'expert judiciaire qui a fait l'inventaire de l'invraisemblable collection Ruggieri.

Cette Lamborghini Miura a été dessinée par le designer Marcello Gondini, a qui on doit aussi la beaucoup moins glamour BX Citroën.

Et aussi, une Jaguar, une Trabant et une 4L

Parmi ces 81 véhicules, il y a de tout : des 4L, comme des bijoux de collections. Disséminés sur plusieurs endroits en Béarn et en Bigorre. Parfois enfouis sous la végétation.

Une bonne vieille 4L des familles - Henri Adam

Mais aussi cette Jaguar Type E - Henri Adam

Ou cette Trabant dans son jus - Henri Adam

Un collectionneur sans héritier connu

Un généalogiste a travaillé sur la descendance d'Henri Ruggieri. On ne sait pas grand chose de ce passionné. Il était très solitaire et ne montrait pas cette collection. Il se contentait d'accumuler dans divers endroits. Beaucoup de ces véhicules étaient recouverts par la végétation. Le généalogiste a trouvé cinq cousins éloignés, qui mettent donc ces voitures à la vente pour régler la succession de ce parent éloigné.

Pour admirer tout le catalogue de cette vente, cliquez ici.

Début de la vente à 14H30 ce dimanche au 124 bis boulevard Alsace Lorraine à Tarbes.