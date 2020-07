La comète Neowise est de passage dans le ciel breton

Pour admirer la comète Neowise, levez les yeux vers le nord-nord-est. C'est très rare d'en voir à l’œil nu. Mais avec des jumelles, c'est encore plus féerique. Si l'horizon est bien dégagé, vous allez voir pendant la demi-heure avant le lever du soleil, entre cinq heures et demie et six heures du matin, une petite boule brillante un peu diffuse, avec la queue de plasma et la chevelure.

à réécouter Se mettre à l'astronomie cet été

Bien visible jusqu'au 14 juillet

Les comètes sont des petites astres du système solaire composés de glace et de poussière. En passant à côté du soleil, la glace fond, et forme derrière la comète la chevelure et la queue de plasma. Mais il ne faut pas espérer voir des étoiles filantes dans son sillage, des petits cailloux lâchés par la comète et qui fondent en s'approchant du soleil.

à lire aussi Des magnifiques photos de la comète Neowise dans le ciel de l'Indre

A partir du 14 juillet, elle sera un peu moins brillante, mais on pourra l'observer dès minuit car elle sera plus haute dans le ciel. Et pour la nuit des étoiles filantes, rendez-vous dans la nuit du 12 au 13 août.