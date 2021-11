La commune de Boult-sur-Suippe aux petits soins avec la Pouplie, l'arbre de l'année 2020

"On était effondrés, effondrés ! quand on a vu une masse de branches aussi importante à terre", s'exclame Philippe Neff, amoureux de la Pouplie, quand on lui parle du passage de la tempête Aurore le 21 octobre dernier. La première expertise réalisée sur l'arbre -37 mètres de haut et 13 m de circonférence- est rassurante certes, mais la municipalité de Boult-sur-Suippe attend le passage de l'Office national des forêts (ONF) pour une deuxième expertise sur la Pouplie, ce peuplier marnais plus que bicentenaire élu arbre de l'année 2020.

La Pouplie à Boult-sur-Suippe, le 23 novembre 2021. © Radio France - Sophie Constanzer

Est-ce qu'on peut imaginer cet endroit sans la Pouplie ? Ben non, nous on peut pas -- Philippe Neff

Depuis le passage de la tempête, il y a cette "plaie béante" au milieu de l'arbre. _"_Ça ne nuit pas à la structure de l'arbre, pour l'instant ce n'est qu'un incident, il y a des gens qui marchent avec 3 pattes donc on peut espérer que la Pouplie marche encore longtemps", sourit Philippe Neff, membre de la commission environnement à Boult-sur-Suippe. Et ici, on parle de la Pouplie comme d'une grande dame âgée. A qui il reste "50 ans, peut être plus", estime le maire.

Depuis que la grande dame a été élue "contre toutes attentes" plus bel arbre de l'année 2020, le maire a une plus grosse responsabilité. "Il y a plein de choses qui sont prévues autour de la Pouplie, il y a un parc qui va être aménagé, et on va reculer pour faire un périmètre de sécurité autour de la Pouplie pour que les gens ne s'approchent pas trop près comme on le fait pour l'instant", souligne Christian Thiébeaux, le maire de Boult-sur-Suippe.

En attendant donc, un nouveau bilan de santé, qu'attend avec intérêt Amandine Polet, cette habitante qui est à l'origine de la mobilisation pour le titre d'arbre de l'année 2020. Concours national qui a rendu célèbre le peuplier géant marnais.