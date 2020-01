La commune de Gouzon sous le feu des projecteurs après la vidéo de deux Youtubeurs

Hugo et Ludovic, de la chaîne Youtube "Le Tatou", sont venus à Gouzon début janvier pour y tourner une vidéo. Deux semaines après, elle comptabilise plus de 430 000 vues, et la commune fait l'objet d'une célébrité éphémère.

Gouzon, France

Gouzon a bénéficié d'un heureux hasard. Hugo et Ludovic, de la chaîne Youtube "Le Tatou", qui cumule plus d'1,4 millions d'abonnés, ont décidé de se rendre dans la commune creusoise après un jeu de hasard. Les deux amis ont lancé une fléchette sur la carte de France pour savoir où ils tourneraient leur vidéo, et Gouzon a été pointé. Résultat : 13 minutes de vidéo à la rencontre du maire, des habitants, et du patrimoine local. Et plus de 430 000 vues deux semaines après sa publication.

"Vous êtes célèbre, tout le monde vous a regardé !" Dans les rues de Gouzon, le maire Cyril Victor se fait désormais interpeller par des habitants. Il est l'un des protagonistes de la vidéo, sachant que les Youtubeurs s'étaient donnés pour défi de lui serrer la main. Dans cette vidéo, on y voit une image léchée de la commune, notamment avec des images prises par un drône. "Ca nous touche beaucoup", indique Mélanie, habitante de Gouzon. "On dit toujours que dans la Creuse, il n'y a rien. Ce genre de vidéo fait comprendre aux gens qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le département !"

Attirer du monde

"Ca fait plaisir de voir que des jeunes comme ça peuvent s'intéresser à notre commune." Henri, lui, a une place toute particulière dans la vidéo. C'est chez lui que les deux vidéastes étaient invités à prendre leur petit déjeuner pour leur deuxième défi. "Après la publication, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me connaissaient, ou pas. _Certains m'ont même dit qu'ils rêvaient de m'avoir comme grand-père !_" Henri est d'ailleurs toujours en contact avec Hugo et Ludovic. Ils s'appellent chaque semaine pour prendre des nouvelles.

Idem pour le maire de la commune, Cyril Victor. "C'est quand même un formidable coup de projecteur sur Gouzon", assure-t-il, tout en lisant les commentaires sous la vidéo Youtube. "Si ça peut ramener du monde vers la commune... Il faut vraiment qu'on s'inspire de ce genre de technique de communication pour faire rayonner Gouzon et la Creuse !" Le patron du bar du village, William, espère aussi que cette vidéo contribuera à relancer l'économie locale. "Je pense que ça va créer une curiosité chez certains citadins, et ça c'est bon pour notre promo. Ce n'est pas parce qu'on est dans un petit village de campagne qu'on n'est pas accessibles !"

Henri a quant à lui d'ores et déjà demandé aux deux Youtubeurs de venir tourner un deuxième épisode à Gouzon. "Je rejouerai le guide s'il le faut !", s'amuse-t-il.