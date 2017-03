La commune de La Pouge va donner des noms à ses rues !

La Pouge a décidé de géolocaliser ses habitations, de donner des noms aux rues et des numéros aux maisons. Les plaques seront vissées d'ici l'automne.

Les habitants de La Pouge, une petite commune entre Aubusson et Pontarion vont changer d'adresse ! D'ici l'automne, les rues de la petite commune de 85 habitants auront un nom, et les maisons des numéros. Cela facilitera le travail du facteur, celui des livreurs, mais aussi et surtout l'intervention des services de secours.

Près de 3.000 euros d'investissement

Le maire et sa secrétaire ont recensé les maisons, et les rues du bourg. Elles seules auront un nom, dans les villages (les hameaux) on va se contenter de mettre des numéros aux maisons. Au total, il a fallu trouver sept noms de rues. Il n'y a pas d'enfant du pays célèbre alors la mairie a opté pour la simplicité : rue de l'église, rue de la mairie, rue des peupliers ou encore rue du marronnier. Le conseil municipal doit entériner ses noms d'ici fin avril, mais en attendant les modèles, les dimensions et la couleur des plaques ont été choisis. Ce sera ocre, pour les rues comme pour les numéros, parce que "ça fait jeune" explique le maire, Jean-Claude Bussière.